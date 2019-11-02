Алексей Вербов: Мы не фавориты сезона, мы просто хорошая команда

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Старший тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов объяснил поражение казанцев в сегодняшнем матче против «Факела» из Нового Уренгоя со счётом 0:3 перегоранием игроков.

«Сегодня мы немного перестарались. Я так ощущаю по себе и по команде. Это первый домашний матч, и повесили мы себе на руки и ноги некие гири, которые мешали нам показывать то, что хорошо делаем. Сейчас нам предстоит сложный выезд в Белгород, Суперкубок в Кемерово, финальная часть Кубка России в Новосибирске. Так что нам даже полезен такой холодный душ, чтобы понять, что мы никакие не фавориты. Мы хорошая боеспособная команда, которая может играть на равных с любым соперником и побеждать», — сообщил журналистам Вербов.

Также специалист отметил, что команде не хватило позитивного мышления: «Проблема была даже не в атаке, а в том, что мы реально перегорели. Никто не выглядел раскованно. Наша основная задача — решить проблему тогда, когда нам сложно оставаться командой, мыслить трезво и позитивно, чего сегодня не хватило».

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