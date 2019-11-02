Убийство главы центра по противодействию экстремизму по Ингушетии попало на видео

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео убийства руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Силовика вместе с братом, известным нейрохирургом Ахмедом Эльджаркиевым, застрелили сегодня в Москве, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, убийство произошло сегодня на улице Академика Анохина. По предварительным данным, неизвестный мужчина в красной куртке подошел к мужчинам и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся с места преступлении на автомобиле «Лада». В столице объявлен план «Перехват».

Известно, что в явнваре на главу центра по противодействию экстремизму уже совершали покушение – неизвестные обстреляли его машину. В тот раз Эльджаркиев не пострадал.

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