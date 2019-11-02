Один человек погиб и двое пострадали в страшной аварии с самосвалом и легковушкой в РТ

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Один человек погиб и двое получили тяжелые травмы в страшной аварии с самосвалом и легковушкой на трассе в РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Сегодня около двух часов дня у поселка Теньки в Камско-Устьинском районе столкнулись груженый щебнем «МАЗ» и легковушка «Тойота». От удара многотонный автомобиль протаранил ограждение и завалился на бок.

«Пассажир грузовика погиб на месте. Водителя удалось достать из изуродованной кабины "МАЗа". Мужчина был без сознания, его увезли на "скорой" в больницу», – рассказали агентству свидетели ДТП.

Кроме того, в аварии пострадал водитель иномарки. Мужчину на попутных авто доставили в ЦРБ Камско-Устьинского района.





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