Юные татарстанцы успешно выступили на первенстве страны по бадминтону

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В последние дни октября в Омске состоялось первенство России по бадминтону среди спортсменов до 13 лет, в ходе которого юные татарстанцы смогли завоевать несколько наград, сообщает пресс-служба ВКТ.

Так, абсолютным чемпионом в одиночном мужском разряде стал Ильмир Хайрутдинов из Алексеевского района. Третье место занял Нурислам Шайхуллин из Муслюмовского района.

В командном турнире татарстанские спортсмены смогли переиграть ребят из Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей и завоевали «золото».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.