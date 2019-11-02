Минздрав России назвал суточную норму потребления соли

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Глава Минздрава России Вероника Скворцова подписала приказ, который позволил внести важное изменение в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, в частности, приведен в соответствие с рекомендациями ВОЗ уровень потребления соли, рассказал об этом в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Напомню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Несмотря на это мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы», — пишет Салагай.

Он отметил, что превышение нормы существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и вероятность инфаркта или инсульта. Замминистра пояснил, что учитываться должна не только соль, используемая для досаливания, а вся, что поступает вместе с пищей.

Также необходимо, чтобы вся пищевая соль была йодирована, напомнил заместитель главы Минздрава.

В сообщении приведены несколько простых советов, которые помогут сократить потребление соли. Так, можно убрать солонки с обеденного стола, меньше есть соленые закуски и отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием соли (необходимо внимательнее относиться к информации на этикетке).

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