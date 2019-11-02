(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В пруду у мечети в Набережных Челнах утонул шестилетний мальчик. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 15.46 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в поселке Замелекесье из пруда возле мечети «Утыз Имяни» очевидцы достали ребенка, он не дышит.

Ничего более подробно звонившая женщина сказать не могла, плакала.

На место выехали инспекторы ГИМС, опергруппа противопожарной службы 15-го отряда, полицейские и медики.

Как выяснилось, шестилетний мальчик находился на территории мечети с бабушкой и дедом. Он и раньше частенько гулял один по территории. В какой-то момент он пропал из виду.

Спустя некоторое время один из случайных прохожих, проходя мимо пруда, увидел следы на берегу и одежду в воде. Он спустился и достал из воды тело ребенка, который лежала в метре от берега.

По всей видимости, мальчик играл на берегу, оступился и упал в воду. Подробности случившейся трагедии устанавливают полицейские.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, спасатели и инспекторы ГИМС обращаются к татарстанцам с просьбой не оставлять детей у воды без присмотра, пресекать любые игры на первом льду и на берегу водоемов – это смертельный риск!

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