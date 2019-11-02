Музей чак-чака в Казани стал обладателем Гран-при всероссийского конкурса

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Музей чак-чака стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сувениры музея — мёд с чаем, татарские сладости, открытки и магниты — признали лучшими в номинации «Линейка туристических сувениров музея».

Также наградами были отмечены несколько других татарстанских брендов: «Айдасувенир», ООО «Национальный сувенир» и «Сердце Казани».

Всего в финале всероссийского конкурса были представлены 401 сувенир из 45 российских регионов.

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