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Татар-информ

2 ноября 2019, 23:08

Культура

Музей чак-чака в Казани стал обладателем Гран-при всероссийского конкурса

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Культура

Музей чак-чака в Казани стал обладателем Гран-при всероссийского конкурса

«Туристический сувенир» проходит с 2015 года на территории всех федеральных округов страны.

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Музей чак-чака стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сувениры музея — мёд с чаем, татарские сладости, открытки и магниты — признали лучшими в номинации «Линейка туристических сувениров музея». 

Также наградами были отмечены несколько других татарстанских брендов: «Айдасувенир», ООО «Национальный сувенир» и «Сердце Казани». 

Всего в финале всероссийского конкурса были представлены 401 сувенир из 45 российских регионов.

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