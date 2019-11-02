Театр «Ключ» представил челнинцам премьерный спектакль «Ганди молчал по субботам»

(Набережные Челны, 2 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В молодёжном театре «Ключ» состоялась премьера спектакля «Ганди молчал по субботам».

Постановка осуществлена по одноименной пьесе Анастасии Букреевой, которая стала финалисткой всероссийского конкурса «Кульминация». Поставил спектакль студент Пермского государственного института культуры Никита Огарков, который в своей работе затронул непростую тему изменения личности подростка, попавшего в критическую ситуацию.

Главный герой истории 16-летний Мот до определенного момента живет с убежденностью, что его семья — самая крепкая и благополучная. Однако все рушится, когда выясняется, что отец любит другую женщину, и в конце концов уходит к ней. Осиротевший дом, где раньше не умолкали веселые голоса родственников и лай любимой собаки, становится местом эксперимента подростка. Так, Мот приводит сюда бездомную Лизу, которая, по мнению главного героя, является единственным человеком, кто не врет. Загадочная фраза «Ганди молчал по субботам», изредка произносимая гостьей, становится девизом юноши, начинающего резко взрослеть.

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