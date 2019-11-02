WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

2 ноября 2019, 17:56

Культура

Театр «Ключ» представил челнинцам премьерный спектакль «Ганди молчал по субботам»

Культура

Театр «Ключ» представил челнинцам премьерный спектакль «Ганди молчал по субботам»

В основе постановки — одноименная пьеса финалистки всероссийского конкурса Анастасии Букреевой.

(Набережные Челны, 2 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В молодёжном театре «Ключ» состоялась премьера спектакля «Ганди молчал по субботам».

Постановка осуществлена по одноименной пьесе Анастасии Букреевой, которая стала финалисткой всероссийского конкурса «Кульминация». Поставил спектакль студент Пермского государственного института культуры Никита Огарков, который в своей работе затронул непростую тему изменения личности подростка, попавшего в критическую ситуацию.

Главный герой истории 16-летний Мот до определенного момента живет с убежденностью, что его семья — самая крепкая и благополучная. Однако все рушится, когда выясняется, что отец любит другую женщину, и в конце концов уходит к ней. Осиротевший дом, где раньше не умолкали веселые голоса родственников и лай любимой собаки, становится местом эксперимента подростка. Так, Мот приводит сюда бездомную Лизу, которая, по мнению главного героя, является единственным человеком, кто не врет. Загадочная фраза «Ганди молчал по субботам», изредка произносимая гостьей, становится девизом юноши, начинающего резко взрослеть.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Эльмира Калимуллина выпустит экспериментальный клип, сочетающий татарский романс и рэп
Новости дня
18:54
Минздрав России назвал суточную норму потребления соли
18:13
В пруду у мечети в Набережных Челнах утонул шестилетний мальчик

По всей видимости, мальчик играл на берегу пруда, оступился и упал в воду.

17:56
Театр «Ключ» представил челнинцам премьерный спектакль «Ганди молчал по субботам»

В основе постановки — одноименная пьеса финалистки всероссийского конкурса Анастасии Букреевой.

17:16
Татарстанец Григорий Тарасевич завоевал «бронзу» Кубка мира FINA по плаванию в Казани

Cпортсмен успешно выступил на дистанции 200 метров на спине.

16:48
В челнинском педколледже подтвердили, что студенты в общежитии моются по расписанию

В администрации учебного заведения объяснили наличие правила отсутствием капитального ремонта здания.

16:16
Стала известна предварительная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

Строительство новой автодороги планируется начать в 2020 году и завершить к 2027-му.

15:40
Марат Зяббаров пообещал провести до конца года еще девять сельхозярмарок в Татарстане

Для реализации на ярмарках было завезено сельхозпродукции и продовольственных товаров на 737 млн рублей.

15:13
Жители Аксубаевского района делают селфи с маралами

Благородные олени в Аксубаевском районе совсем не боятся людей, выходят на дорогу и позируют на камеру.

15:13
Санврачи назвали причину рвоты и болей у маленьких футболистов турнира России в Казани

Ресторан отеля «Кристалл» после госпитализации юных спортсменов временно закрыли.

14:54
Пять менделеевских семей стали обладателями оборудования для выращивания птицы

1 ноября состоялось награждение семей-победителей и участников проекта «Инкубатор сельских инициатив».

14:01
Анна Дьяченко о мастер-классе в Казани: Очень понравилась отдача детей

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике рассказала об эмоциях после мастер-класса.

13:51
Маленьких футболистов турнира России выписали из инфекционной больницы Казани

После того, как 16 детей пожаловались на рвоту и боли в животе, троих положили в больницу.

13:47
Наставник ХК «Динамо-Казань»: На предсезонке с нами отказывались играть другие команды

Ильяс Хандаев посетовал на отсутствие льда для тренировок.

13:41
Мастер-класс по художественной гимнастике собрал 405 тыс. рублей для фонда Вавиловой

Мероприятие проводила в Казани заслуженный тренер России Анна Дьяченко.

13:30
Девять команд по баскетболу на колясках со всей России поборются за звание лучших в РТ

Баскетбол на колясках существует в России уже 30 лет и является паралимпийским видом спорта.

13:00
Новые квартиры военным и значки юнармейцам: Песошин открыл акцию «Твой выбор!»

В Казани около Центра семьи «Казан» началась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации».

12:42
Свои знания по «Большому этнографическому диктанту» проверили 95 жителей Менделеевска

За выполнение всех заданий можно максимально набрать сто баллов.

12:14
Марат Зяббаров: Татарстан полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

В республике производство пищевых продуктов увеличилось за январь – сентябрь этого года на 5,9%.

11:54
Международный аэропорт «Казань» обслужил трехмиллионного пассажира с начала года

Большим спросом у жителей республики пользуются такие направления, как Анталья, Стамбул, Прага, Дубай, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.

11:32
«Задача на сезон — выйти в плей-офф»: В МВД РТ прошла презентация ХК «Динамо-Казань»

Новичкам команды были вручены джерси клуба.

11:04
В Татарстане введено в эксплуатацию 78% жилья от плана

На сегодня план ввода жилья в полном объеме выполнен в 14 муниципальных образованиях республики.

11:01
Под Заинском авто занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет, есть пострадавшие

ДТП произошло накануне вечером в поворота на поселок Мирный.

10:37
После отравления юных футболистов в казанской гостинице возбуждено уголовное дело

В больницу с жалобами на рвоту и боли в животе доставили шестерых детей.

10:32
Минсельхозпрод РТ: В Татарстане самые низкие цены на масло, сметану, муку и гречку

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в РТ в сентябре составила 3 тыс. 466,83 рубля.

10:11
Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе рисунков и эссе «Культура мира»

Лучшие 250 рисунков и 250 эссе включат в специальный каталог, который направят Президенту РФ Владимиру Путину и руководителям России.

События