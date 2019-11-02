Медики напомнили об опасности привычки ходить зимой с голыми щиколотками

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Привычка в холодное время оголять щиколотки может стать причиной переохлаждения и развития сосудистых заболеваний, сообщает ТАСС со ссылкой на врачей.

Так, гендиректор медцентра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа считает, что привычка носить укороченные брюки зимой может привести к нарушению кровообращения в ногах и лимфооттока.

«Если лимфоотток нарушен, то естественно у нас очень страдает иммунитет. Нарушение микроциркуляции — раз, нарушение иммунной системы — два, переохлаждение в чистом виде — три», — рассказала эксперт.

Ее поддержала председатель Ассоциации медицинских журналистов, уролог Виктория Шадеркина, посчитав, что внешние неблагоприятные факторы могут отразиться на голеностопном суставе — возможно появление воспалительных процессов и артроза.

Эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова отметила, что можно носить укороченные брюки, отталкиваясь от личных ощущений и восприятия той или иной температуры.

«Если человек мерзлявый, то лучше этого не делать. А тем, кто за собой замечает, что не мерзнет, запрет врачи не накладывают, но не рекомендуют этого делать», — сказала Тарасова.

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