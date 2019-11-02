Татарстанец Григорий Тарасевич завоевал «бронзу» Кубка мира FINA по плаванию в Казани

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В первый день стартовавшего в Казани этапа Кубка мира FINA по плаванию татарстанец Григорий Тарасевич занял третье место, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«Татарстанский спортсмен успешно выступил на дистанции 200 метров на спине», — говорится в сообщении ведомства.

Результат Тарасевича составил 1:59.88 секунд. В финальном заплыве его с небольшой разницей опередил японец Кейта Сунама (1:59.17). «Золото» забрал румын Даниэль Мартин (1:58,42 сек).

Ранее сообщалось, что в первый день соревнований представитель клуба «Синтез» Александр Красных завоевал бронзовую награду.

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