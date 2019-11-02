WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

2 ноября 2019, 19:31

Происшествия

На видео сняли, как в Челнах мужчина везет ребенка на ледянках, привязав к велосипеду

Рекомендуем

Происшествия

На видео сняли, как в Челнах мужчина везет ребенка на ледянках, привязав к велосипеду

Велосипед двигается не с самой безопасной скоростью, в какой-то момент санки даже слегка заносит.

(Набережные Челны, 2 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На видео попало, как в Набережных Челнах мужчина везет ребенка на ледянках, привязав их к велосипеду.

Видео, опубликованное в соцсетях, собрало массу негативных отзывов. На нем запечатлено, как мужчина пересекает проезжую часть дороги на велосипеде, к которому привязаны ледянки с ребенком. При этом двухколесный транспорт двигается не с самой безопасной скоростью, в какой-то момент санки с малышом даже слегка заносит.

«Мало того, что проезжую часть надо переходить пешком, так он еще к велосипеду прицепом ребенка везет. На такой скорости вообще опасно кататься, тем более пересекать дорогу. Вдруг ребенок не удержится в санях и его занесет под колеса автомобиля!» — высказал свое негодование один из пользователей.

Челнинцы выразили сожаление по поводу того, что установить нарушителя ПДД скорее всего будет невозможно. Единственное, что известно — велосипедист передвигался по району Замелекесье.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В пруду у мечети в Набережных Челнах утонул шестилетний мальчик
Новости дня
19:56
Первое поражение Вербова во главе «Зенита»: казанские волейболисты уступили «Факелу»

Встреча в Центре волейбола завершилась со счётом 0:3.

19:31
На видео сняли, как в Челнах мужчина везет ребенка на ледянках, привязав к велосипеду

Велосипед двигается не с самой безопасной скоростью, в какой-то момент санки даже слегка заносит.

18:54
Минздрав России назвал суточную норму потребления соли
18:13
В пруду у мечети в Набережных Челнах утонул шестилетний мальчик

По всей видимости, мальчик играл на берегу пруда, оступился и упал в воду.

17:56
Театр «Ключ» представил челнинцам премьерный спектакль «Ганди молчал по субботам»

В основе постановки — одноименная пьеса финалистки всероссийского конкурса Анастасии Букреевой.

17:16
Татарстанец Григорий Тарасевич завоевал «бронзу» Кубка мира FINA по плаванию в Казани

Cпортсмен успешно выступил на дистанции 200 метров на спине.

16:48
В челнинском педколледже подтвердили, что студенты в общежитии моются по расписанию

В администрации учебного заведения объяснили наличие правила отсутствием капитального ремонта здания.

16:16
Стала известна предварительная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

Строительство новой автодороги планируется начать в 2020 году и завершить к 2027-му.

15:40
Марат Зяббаров пообещал провести до конца года еще девять сельхозярмарок в Татарстане

Для реализации на ярмарках было завезено сельхозпродукции и продовольственных товаров на 737 млн рублей.

15:13
Жители Аксубаевского района делают селфи с маралами

Благородные олени в Аксубаевском районе совсем не боятся людей, выходят на дорогу и позируют на камеру.

15:13
Санврачи назвали причину рвоты и болей у маленьких футболистов турнира России в Казани

Ресторан отеля «Кристалл» после госпитализации юных спортсменов временно закрыли.

14:54
Пять менделеевских семей стали обладателями оборудования для выращивания птицы

1 ноября состоялось награждение семей-победителей и участников проекта «Инкубатор сельских инициатив».

14:01
Анна Дьяченко о мастер-классе в Казани: Очень понравилась отдача детей

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике рассказала об эмоциях после мастер-класса.

13:51
Маленьких футболистов турнира России выписали из инфекционной больницы Казани

После того, как 16 детей пожаловались на рвоту и боли в животе, троих положили в больницу.

13:47
Наставник ХК «Динамо-Казань»: На предсезонке с нами отказывались играть другие команды

Ильяс Хандаев посетовал на отсутствие льда для тренировок.

13:41
Мастер-класс по художественной гимнастике собрал 405 тыс. рублей для фонда Вавиловой

Мероприятие проводила в Казани заслуженный тренер России Анна Дьяченко.

13:30
Девять команд по баскетболу на колясках со всей России поборются за звание лучших в РТ

Баскетбол на колясках существует в России уже 30 лет и является паралимпийским видом спорта.

13:00
Новые квартиры военным и значки юнармейцам: Песошин открыл акцию «Твой выбор!»

В Казани около Центра семьи «Казан» началась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации».

12:42
Свои знания по «Большому этнографическому диктанту» проверили 95 жителей Менделеевска

За выполнение всех заданий можно максимально набрать сто баллов.

12:14
Марат Зяббаров: Татарстан полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

В республике производство пищевых продуктов увеличилось за январь – сентябрь этого года на 5,9%.

11:54
Международный аэропорт «Казань» обслужил трехмиллионного пассажира с начала года

Большим спросом у жителей республики пользуются такие направления, как Анталья, Стамбул, Прага, Дубай, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.

11:32
«Задача на сезон — выйти в плей-офф»: В МВД РТ прошла презентация ХК «Динамо-Казань»

Новичкам команды были вручены джерси клуба.

11:04
В Татарстане введено в эксплуатацию 78% жилья от плана

На сегодня план ввода жилья в полном объеме выполнен в 14 муниципальных образованиях республики.

11:01
Под Заинском авто занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет, есть пострадавшие

ДТП произошло накануне вечером в поворота на поселок Мирный.

10:37
После отравления юных футболистов в казанской гостинице возбуждено уголовное дело

В больницу с жалобами на рвоту и боли в животе доставили шестерых детей.

События