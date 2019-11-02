На видео сняли, как в Челнах мужчина везет ребенка на ледянках, привязав к велосипеду

(Набережные Челны, 2 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На видео попало, как в Набережных Челнах мужчина везет ребенка на ледянках, привязав их к велосипеду.

Видео, опубликованное в соцсетях, собрало массу негативных отзывов. На нем запечатлено, как мужчина пересекает проезжую часть дороги на велосипеде, к которому привязаны ледянки с ребенком. При этом двухколесный транспорт двигается не с самой безопасной скоростью, в какой-то момент санки с малышом даже слегка заносит.

«Мало того, что проезжую часть надо переходить пешком, так он еще к велосипеду прицепом ребенка везет. На такой скорости вообще опасно кататься, тем более пересекать дорогу. Вдруг ребенок не удержится в санях и его занесет под колеса автомобиля!» — высказал свое негодование один из пользователей.

Челнинцы выразили сожаление по поводу того, что установить нарушителя ПДД скорее всего будет невозможно. Единственное, что известно — велосипедист передвигался по району Замелекесье.

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