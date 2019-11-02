Стала известна предварительная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о предварительных тарифах за проезд по автотрассе Москва — Казань и скоростном режиме, который будет установлен на новой дороге, сообщает РИА Новости.
«Максимум 2,5 тысячи [рублей] для легкового [автомобиля] и шесть-семь — для грузовика, аналогично тому, что сейчас есть по М-11», — сказал Петушенко.
Он отметил, что через транспондер благодаря программе лояльности цены будут ниже.
По его словам, скоростной режим может составить от 110 до 130 км в час.
«Сегодня законодательством предусмотрено 110 километров, мы сейчас в летний период рассматриваем скоростные трассы под 130 километров в час», — рассказал глава компании.
Ранее сообщалось, что Минтранспорта России и «Автодор» запустили голосование, чтобы выбрать название для новой платной скоростной дороги Москва – Казань. Возведение платной трассы начнется в 2020 году и должно завершиться к 2027 году.