В челнинском педколледже подтвердили, что студенты в общежитии моются по расписанию

(Набережные Челны, 2 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В челнинском педколледже ответили на жалобы студентов касательно существующего в общежитии ограничения при посещении душевых, подтвердив, что такое правило действует.

Ранее студенты образовательного учреждения пожаловались в исполком города на то, что в общежитии педагогического колледжа приходится мыться по расписанию. Вахтер выдает ключ от душевой только на два с половиной часа, за которые студентам необходимо успеть сходить в душ. Также молодые люди отметили, что, когда они пытаются воспользоваться раковиной, чтобы помыть волосы, им запрещают и говорят использовать пластиковые тазы. Что это за антигигиенические условия, задаются вопросом студенты.

Руководство педагогического колледжа ответило на критику. Оно подтвердило, что в общежитии действует график работы душевых.

«Это обусловлено тем, что общежитие было построено 30 лет назад и давно подлежит капитальному ремонту. Поэтому если открыть все душевые одновременно, то напор ощутимо уменьшится. Возможности искупаться не будет вообще. Поэтому душевые работают попеременно. Если кто-то не успел искупаться, он может воспользоваться душем на другом этаже. В общежитии девять этажей. В каждом блоке имеются по две душевые кабины, все в рабочем состоянии. Ключи находятся на вахте. В срочных случаях можно получить ключи у вахтера», — заявила представительница администрации колледжа.

На вопрос, когда ожидается капитальный ремонт в общежитии, ответа не последовало.

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