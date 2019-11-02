Санврачи назвали причину рвоты и болей у маленьких футболистов турнира России в Казани

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). У детей – участников футбольного турнира России в Казани – диагностировали норовирусную инфекцию. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан сообщает, что у 6 заболевших детей, обратившихся в инфекционную больницу, выявлен норовирус. Медицинское наблюдение за участниками турнира продолжается», – рассказала пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева.

После госпитализации маленьких спортсменов Управление Роспотребнадзора по РТ временно закрыло ресторан отеля «Кристал».

«В гостинице проведена заключительная дезинфекция. По выявленным нарушениям требований санитарного законодательства составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана гостиницы "Кристалл". Лабораторные исследования проб из внешней среды продолжаются», – отметила пресс-секретарь.

Норовирусная инфекция – острое вирусное заболевание. В основном, инфекция проявляется в виде тошноты, рвоты, болей и урчания в животе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 маленьких футболистов обратились к врачам с признаками кишечной инфекции.

1 ноября в отеле «Кристалл» юные спортсмены, которые приехали в Казань на турнир по футболу, начали жаловаться на рвоту и боли в животе. Детей осмотрели и шестерых госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



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