Жители Аксубаевского района делают селфи с маралами

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В социальных сетях жителей поселка Аксубаево появилось видео маралов, разгуливающих вблизи деревни Сосновка Емелькинского сельского поселения. Они совершенно не боятся машин и даже как будто позируют на камеру, замерев буквально в трех-пяти метрах от фотографов. Видео доступно на канале Youtube.



Животные подходят близко к деревням и гуляют по окраинам, безбоязненно выходят из леса и становятся объектом фото и видеосъемки и уже стали «популярными» в социальных сетях.



Маралы хотя и не подходят близко к человеку, но все же доверяют людям. Специалисты предупреждают, что селфи на фоне животных допустимы, но дистанцию все же необходимо соблюдать.

Внимательными нужно быть на дорогах и водителям, так как маралы могут выскочить на дорогу.



Начальник районного отдела по госнадзору в сфере животного растительного мира и особо охраняемых природных территорий по Аксубаевскому району Николай Крайнов сообщил, что сегодня в районе Сосновки обитает 16 маралов, есть среди них и потомство этого года.



Издание «Аксубаево» пишет, что марал является подвидом благородного оленя. Шесть лет назад в Татарстан завезли 25 особей маралов из Алтайского края. Для них создали естественную среду обитания, они стали размножаться и заселять леса республики, восполняя вид утерянных животных. 14 маралов завезли в октябре 2016 года и в Билярский заказник, и спустя два года 17 маралов (за девять месяцев здесь появилось еще три олененка) выпустили в естественную среду обитания.



Самому младшему олененку из семейства было два дня, и в ближайшее время должны были принести потомство еще две самки. После выпуска оленей в дикую среду необходимой задачей стала безопасность животных – главное, чтобы олени не стали добычей охотников. Также, по словам егерей, они не раз возвращались к месту стоянки, особенно зимой – для них здесь также ежегодно готовили кормушки.

Иногда быки не могут поделить самку и начинают расходиться. По словам Николая Крайнова, на сегодняшний день один бык обитает в Новоибрайкинском лесу, там тоже уже есть приплод. Один из быков погиб. Маралы обитают и в чистопольском, алексеевском, нурлатском лесах.



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