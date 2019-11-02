Анна Дьяченко о мастер-классе в Казани: Очень понравилась отдача детей

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Анна Дьяченко прокомментировала проведение в Казани благотворительного мастер-класса, который собрал 405 тыс. рублей для строительства второго здания хосписа фонда Анжелы Вавиловой.

«Я стараюсь передать детям свои чувства, работать с любовью. Это не кредо, это посыл души, я по-другому не умею. Поэтому в своих мастер-классах я стараюсь передать, что техника добывается через любовь. Очень понравилась отдача детишек, очень важно, с какими глазами они меня слушали», — поделилась Дьяченко.

Вдобавок она рассказала о своем отношении к собранным деньгам: «Мне очень приятно, что мы набрали такую сумму, я не ожидала, что ко мне приедет так много детей. Это меня ко многому обязывает — если они должны учиться, то и тренер должен развиваться».

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