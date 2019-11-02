Маленьких футболистов турнира России выписали из инфекционной больницы Казани

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Валерия Белова). Маленьких участников российского турнира по детскому футболу выписали из инфекционной больницы в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Миниздрава РТ.

«На 13.00 субботу, 2 ноября, трое госпитализированных детей были выписаны. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Врачами республиканской клинической инфекционной больницы даны все необходимые рекомендации», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 маленьких футболистов обратились к врачам с признаками кишечной инфекции.

1 ноября в отеле «Кристалл» юные спортсмены, которые приехали в Казань на турнир по футболу, начали жаловаться на рвоту и боли в животе. Детей осмотрели и шестерых госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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