Наставник ХК «Динамо-Казань»: На предсезонке с нами отказывались играть другие команды

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань» Ильяс Хандаев рассказал о подготовке команды к сезону, который стартует уже 5 ноября.

«Во время предсезонной подготовки мы постарались выполнить то, что наметили, но по независящим от нас причинам нам не хватило товарищеских матчей. С нами отказывались играть по каким-то причинам. У кого-то времени не было, у кого-то возможности приехать в Ульяновск», — посетовал Хандаев.

Также он прокомментировал состояние травмированного Сергея Обухова: «У Обухова серьезная травма, он не только лидер, но и капитан команды. Сегодня ему назовут окончательный диагноз, не в моей компетенции давать какие-то прогнозы по его состоянию».

Вдобавок специалист рассказал о подготовке к старту сезона: «В Казани еще нет льда, поэтому не можем полноценно готовиться к старту сезона. Поэтому поедем на первый матч в Новосибирск на два дня раньше, чтобы подготовиться».

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