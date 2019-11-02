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Артур Шипилов

2 ноября 2019, 13:41

Спорт

Мастер-класс по художественной гимнастике собрал 405 тыс. рублей для фонда Вавиловой

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Спорт

Мастер-класс по художественной гимнастике собрал 405 тыс. рублей для фонда Вавиловой

Фото: Владимир Васильев

Мероприятие проводила в Казани заслуженный тренер России Анна Дьяченко.

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани состоялся мастер-класс по художественной гимнастике от заслуженного тренер России Анны Дьяченко, который собрал для хосписа Фонда имени Анжелы Вавиловой 405 тыс рублей. Деньги пойдут на строительство второго стационара. 

В мероприятии приняло участие 270 детей, взнос на ребенка составил 1,5 тыс. рублей. Но среди них были и воспитанники Дьяченко — члены сборной России по художественной гимнастике мастер спорта международного класса Анна Соколова и мастер спорта России Анна Страшко. 

Первой перед девочками выступила президент Федерации художественной гимнастики Татарстана Гульнара Сергеева: «У нас сегодня праздник, и мы всегда радуемся подобным мероприятиям. Уже в таком возрасте дети помогают другим детям с различными заболеваниями. Мы все вместе творим добро и проводим такой мастер-класс уже во второй раз. Спасибо вам». 

Далее слово взял первый заместитель председателя Совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин: «Только история оценит значимость этого мероприятия. Это надолго останется в памяти». Также он наградил памятной медалью вице-президента Федерации художественной гимнастики РТ и саму Анну Дьяченко за вклад в развитие этого вида спорта. 

Заслуженный тренер же обратилась к юным спортсменкам с самыми теплыми словами: «Мы вместе творим добро, спасибо, что вас так много. Я подарила вам частичку своей души, ведь все нужно делать с любовью. Я буду счастлива, если вы что-то вынесете из нашего мастер-класса».

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