Девять команд по баскетболу на колясках со всей России поборются за звание лучших в РТ

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстане стартовал Всероссийский турнир по баскетболу на колясках. За звание лучшей команды России в загородном гостинично-спортивном комплексе УНИКС поборются 9 команд из Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Тюмени, Набережных Челнов, Ульяновска, Московской области и Ижевска.

«Этот вид спорта существует в России уже 30 лет. Первые команды были из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург. На первом спортивном форуме „Россия — спортивная держава“ 11 лет назад поступило предложение показать один из красивейших видов спорта — баскетбол на колясках. Нам было предложено организовать первый турнир на колясках, и к этому турниру была создана татарстанская команда. С тех пор мы ежегодно проводим турнир у нас в Татарстане», — рассказал ИА «Татар-информ» председатель татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев.

В турнире участвует и казанская команда «Крылья барсов», которая выступает на соревнованиях уже больше 10 лет и является одной из сильнейших в России.

«Этот вид спорта для меня новый, раньше я занимался другим. Но меня пригласили в казанскую команду „Крылья барсов“. Здесь та же площадка, кольцо на той же высоте, все также. И мои знакомые здоровые баскетболисты сказали, что нам тяжелее играть, чем им. В здоровом баскетболе помогают ноги при броске, а здесь игроки на колясках выполняют то же самое, что и здоровые», — отметил игрок казанской команды Юрий Отрощенко.

За некоторые баскетбольные компании на турнире выступают иностранцы. К примеру, за питерскую команду «Невский альянс» играют граждане Испании, Швеции, Латвии и Финляндии.

«Одни говорят, что, если не будет зарубежных игроков, команды не будут развиваться, другие говорят, что потенциал наших игроков очень хороший, надо опираться на свои кадры. В общем, у нас две точки зрения в нашем спорте», — добавил Рифат Ганибаев.

Финальные игры пройдут 4 ноября в УНИКСе в поселке Васильево.

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