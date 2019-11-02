Новые квартиры военным и значки юнармейцам: Песошин открыл акцию «Твой выбор!»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Татарстане для подготовки граждан к военной службе была усовершенствована учебно-материальная база, в образовательных учреждениях созданы районные межшкольные учебно-методические центры по основам военной службы и открыта сеть кадетских школ. Об этом рассказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин на информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!».

В ходе своего выступления Алексей Песошин выразил признательность руководству Министерства обороны РФ за то, что республика выбрана во второй раз для проведения этой акции.

«Считаю, что это результат деятельности органов республиканской и муниципальной власти по вопросам воинского учета, подготовки граждан к военной службе организации и проведению призыва. Правительство республики понимает, что сокращение срока службы по призыву до одного года предъявляет повышенные требования подготовки граждан к военной службе», — отметил Премьер-министр РТ.

Он добавил, что в республике была усовершенствована учебно-материальная база, в образовательных учреждениях созданы районные межшкольные учебно-методические центры по основам военной службы, открыта сеть кадетских школ, расширена подготовка граждан к военно-учетным специальностям, том числе в учебных заведениях.

«Кроме того, были повышены требования к квалификации врачей, обеспечивающих качество лечебно-оздоровительных мероприятий для призывников. Все это помогло снизить количество призывников, не подлежащих на военную службу по состоянию здоровью», — подчеркнул Песошин.

В ходе акции были развернуты мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту, информационные пункты военно-учебных заведений, организованы митинг-концерт с участием звезд театра, кино, эстрады и выставки современных образцов вооружения, военной техники, снаряжения.

«Рад вас приветствовать в одном из самых красивых городов России. И поздравить всех жителей республики с этим прекрасным днем. Сейчас нам есть, что предложить, и Казань прекрасный тому пример. Здесь есть два замечательных училища: танковое и суворовское. Они позволили выпустить многих военноначальников для российской армии», — заметил Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

На церемонии состоялось награждение государственными наградами и ценными подарками военнослужащих, вручение свидетельств на получение целевого жилищного займа военнослужащим и церемония вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В 2018 году подобное мероприятия было проведено в Казани 27 октября. В торжественной части мероприятия были переданы на постоянное хранение и экспонирование в Национальном музее Республики Татарстан точная историческая копия Знамени Победы и копии боевых знамен 908 артиллерийского полка и 1160 стрелкового полка, сформированных осенью 1941 года в Татарской АССР и принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне.

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