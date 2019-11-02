«Задача на сезон — выйти в плей-офф»: В МВД РТ прошла презентация ХК «Динамо-Казань»

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Министерстве внутренних дел Республики Татарстан состоялась презентация клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань», на который были озвучены цели команды на грядущий сезон.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, первый заместитель председателя Совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин, а также президент Федерации хоккея с мячом РТ Виталий Тимуца.

Перед обозначением целей на сезон Гайсин сначала прошелся по сезону прошедшему: «Седьмое место — не так высоко, но ты поди попробуй добейся такого среди 15-16 команд».

Также он рассказал, что изначальная задача на сезон была изменена в самый последний момент: «Ребята молодцы, даже если я не посещаю какие-то игры, то я всегда в контакте с главным тренером. В этом сезоне должна была прозвучать задача — войти в четверку лучших. Но легенда клуба Сергей Обухов получил серьезную травму, поэтому задача — выход в плей-офф. Если мы там проиграем, то переживем».

Замминистра спорта же упомянул фигуру тренера: «Радует, что в команде большое количество воспитанников. Но главный тренер Ильяс Хандаев сможет сплотить команду и показать замечательную игру. Дербышки живут хоккеем с мячом, жители приходят, мерзнут, но болеют за вас. Поэтому нужно хорошо провести сезон, ради них».

Виталий Тимуца же в свою очередь пообещал стараться сделать этот вид спорта ещё более популярным.

В конце мероприятия всем новичкам клуба были вручены джерси, а главный тренер обратился к руководству: «Спасибо за теплые слова, хотелось бы поблагодарить за внимание, которое нам уделяемся. Мы надеемся, что перспективы, которые вы озвучили, будут воплощены в жизнь. Наш хоккей неизбежно уходит под крышу, и мы сделаем все, чтобы строительство катка было произведено. Воспитание молодого поколения — очень важно, ребята стремятся к этому, я вижу их желание. Люди, которые сидят здесь, приложат максимум усилий для выполнения поставленных целей».

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