Международный аэропорт «Казань» обслужил трехмиллионного пассажира с начала года

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Вчера, 1 ноября, Международный аэропорт «Казань» преодолел планку в 3 млн обслуженных пассажиров с начала года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Это более чем на месяц раньше по сравнению с 2018 годом: в предыдущем году своего первого трехмиллионного пассажира аэропорт встретил 11 декабря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большим спросом у жителей республики пользуются такие направления, как Анталья, Стамбул, Прага, Дубай, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.
Ранее «Татар-информ» сообщало, что из Казани открылся первый трансатлантический рейс — в Доминиканскую Республику, а также первый прямой регулярный рейс в Будапешт.
Кроме того, из Казани открылся прямой регулярный авиарейс в Геленджик.