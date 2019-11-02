WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

2 ноября 2019, 14:54

Сельское хозяйство

Пять менделеевских семей стали обладателями оборудования для выращивания птицы

Рекомендуем

Сельское хозяйство

Пять менделеевских семей стали обладателями оборудования для выращивания птицы

Фото: agro.tatarstan.ru

1 ноября состоялось награждение семей-победителей и участников проекта «Инкубатор сельских инициатив».

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Команда из деревни Мунайка Менделеевского района подвела итоги конкурса по проекту «Помогатор сельских стартапов – Птицеводство». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Накануне состоялось награждение семей-победителей и участников проекта «Инкубатор сельских инициатив».



Андрей и Евдокия Шадрины и Александр и Татьяна Колесниковы из Мунайкинского сельского поселения, семья Марковых из Абалачевского сельского поселения, семья Хадеевых из поселка Бондюга, а также семья Зайнутдиновых из села Тихоново получили комплект оборудования для выращивания домашней птицы и готовятся стать успешными молодыми предпринимателями на селе.

Отбор участников проекта проводился путем проведения конкурса среди молодых семей Менделеевского района. Победителями стали десять семей, пять из которых получили оборудование и запустят свои проекты уже в этом месяце, а еще пять – весной 2020 года.



К присутствующим обратились глава района Валерий Чершинцев, начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Рузалина Валиуллина, о самореализации молодежи на сельских территориях рассказала председатель АМО РТ Диляра Шувалова.

Цель проекта – организовать кооператив по разведению птицы с максимальным вовлечением местного населения и создать площадки для обучения населения малому бизнесу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что житель Менделеевского района представил проект «Птичий рай» по выращиванию птиц.

 

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Марат Зяббаров пообещал провести до конца года еще девять сельхозярмарок в Татарстане
Новости дня
15:40
Марат Зяббаров пообещал провести до конца года еще девять сельхозярмарок в Татарстане

Для реализации на ярмарках было завезено сельхозпродукции и продовольственных товаров на 737 млн рублей.

15:13
Жители Аксубаевского района делают селфи с маралами

Благородные олени в Аксубаевском районе совсем не боятся людей, выходят на дорогу и позируют на камеру.

15:13
Санврачи назвали причину рвоты и болей у маленьких футболистов турнира России в Казани

Ресторан отеля «Кристалл» после госпитализации юных спортсменов временно закрыли.

14:54
Пять менделеевских семей стали обладателями оборудования для выращивания птицы

1 ноября состоялось награждение семей-победителей и участников проекта «Инкубатор сельских инициатив».

14:01
Анна Дьяченко о мастер-классе в Казани: Очень понравилась отдача детей

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике рассказала об эмоциях после мастер-класса.

13:51
Маленьких футболистов турнира России выписали из инфекционной больницы Казани

После того, как 16 детей пожаловались на рвоту и боли в животе, троих положили в больницу.

13:47
Наставник ХК «Динамо-Казань»: На предсезонке с нами отказывались играть другие команды

Ильяс Хандаев посетовал на отсутствие льда для тренировок.

13:41
Мастер-класс по художественной гимнастике собрал 405 тыс. рублей для фонда Вавиловой

Мероприятие проводила в Казани заслуженный тренер России Анна Дьяченко.

13:30
Девять команд по баскетболу на колясках со всей России поборются за звание лучших в РТ

Баскетбол на колясках существует в России уже 30 лет и является паралимпийским видом спорта.

13:00
Новые квартиры военным и значки юнармейцам: Песошин открыл акцию «Твой выбор!»

В Казани около Центра семьи «Казан» началась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации».

12:42
Свои знания по «Большому этнографическому диктанту» проверили 95 жителей Менделеевска

За выполнение всех заданий можно максимально набрать сто баллов.

12:14
Марат Зяббаров: Татарстан полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

В республике производство пищевых продуктов увеличилось за январь – сентябрь этого года на 5,9%.

11:54
Международный аэропорт «Казань» обслужил трехмиллионного пассажира с начала года

Большим спросом у жителей республики пользуются такие направления, как Анталья, Стамбул, Прага, Дубай, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.

11:32
«Задача на сезон — выйти в плей-офф»: В МВД РТ прошла презентация ХК «Динамо-Казань»

Новичкам команды были вручены джерси клуба.

11:04
В Татарстане введено в эксплуатацию 78% жилья от плана

На сегодня план ввода жилья в полном объеме выполнен в 14 муниципальных образованиях республики.

11:01
Под Заинском авто занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет, есть пострадавшие

ДТП произошло накануне вечером в поворота на поселок Мирный.

10:37
После отравления юных футболистов в казанской гостинице возбуждено уголовное дело

В больницу с жалобами на рвоту и боли в животе доставили шестерых детей.

10:32
Минсельхозпрод РТ: В Татарстане самые низкие цены на масло, сметану, муку и гречку

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в РТ в сентябре составила 3 тыс. 466,83 рубля.

10:11
Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе рисунков и эссе «Культура мира»

Лучшие 250 рисунков и 250 эссе включат в специальный каталог, который направят Президенту РФ Владимиру Путину и руководителям России.

10:03
Маленькие футболисты турнира России попали в больницу с кишечной инфекцией в Казани

С жалобами на рвоту и боли в животе за помощью к медикам обратились 16 детей.

09:53
Прокуратура РТ проверяет информацию в СМИ об отравившихся в гостинице детях

Расследование обстоятельств произошедшего находится на особом контроле в надзорном ведомстве.

09:36
Алексея Песошина на сельхозярмарке в Казани угостили горячим чаем и блинами из печи

Премьер-министр РТ поинтересовался у сельхозпроизводителей, как идет торговля на ярмарке.

09:00
Эльмира Калимуллина выпустит экспериментальный клип, сочетающий татарский романс и рэп
08:26
Тетюшане победили в конкурсе социальных роликов и фотографий «Я люблю тебя, жизнь…!»

Диплом за первое место в номинации «Социальный ролик» вручили Игорю Зарубину и Эдуарде Гильмановой.

08:00
Эльмира Калимуллина о комедии «Кире»: «Вы меня такой еще не видели»

Предпремьерный показ картины, в которой снялась заслуженная артистка РТ, состоится 2 ноября в КДК имени Ленина.

События