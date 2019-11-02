Пять менделеевских семей стали обладателями оборудования для выращивания птицы

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Команда из деревни Мунайка Менделеевского района подвела итоги конкурса по проекту «Помогатор сельских стартапов – Птицеводство». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.



Накануне состоялось награждение семей-победителей и участников проекта «Инкубатор сельских инициатив».





Андрей и Евдокия Шадрины и Александр и Татьяна Колесниковы из Мунайкинского сельского поселения, семья Марковых из Абалачевского сельского поселения, семья Хадеевых из поселка Бондюга, а также семья Зайнутдиновых из села Тихоново получили комплект оборудования для выращивания домашней птицы и готовятся стать успешными молодыми предпринимателями на селе.



Отбор участников проекта проводился путем проведения конкурса среди молодых семей Менделеевского района. Победителями стали десять семей, пять из которых получили оборудование и запустят свои проекты уже в этом месяце, а еще пять – весной 2020 года.





К присутствующим обратились глава района Валерий Чершинцев, начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Рузалина Валиуллина, о самореализации молодежи на сельских территориях рассказала председатель АМО РТ Диляра Шувалова.



Цель проекта – организовать кооператив по разведению птицы с максимальным вовлечением местного населения и создать площадки для обучения населения малому бизнесу.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что житель Менделеевского района представил проект «Птичий рай» по выращиванию птиц.

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