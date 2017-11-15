В Татарстане введено в эксплуатацию 78% жилья от плана

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). По состоянию на 1 ноября в Республике Татарстан введено в эксплуатацию 1 млн 867 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 78% от плана, доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

«На сегодня план ввода жилья в полном объеме выполнен в 14 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

Алексей Фролов сообщил, что за отчетный период в Татарстане на строительных площадках зафиксировано 16 несчастных случаев, два из которых — с летальных исходом. «В связи с похолоданием необходимо провести проверку пожарной безопасности в местах размещения бытовок и охранных объектов на территории стройплощадок. Особое внимание следует уделить исправности обогревательных приборов», — подчеркнул замминистра.

По инвестиционной программе Госжилфонда при Президенте РТ на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров, прозвучало на совещании.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из планируемых к вводу в этом году 131 объекта на 2 ноября введено в эксплуатацию 95 домов площадью 759,3 тыс. кв. метров. В части индивидуального жилищного строительства по Татарстану из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 7 тыс. 48 объектов площадью 916,3 тыс. кв. м, доложил Алексей Фролов.

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