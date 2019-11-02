Свои знания по «Большому этнографическому диктанту» проверили 95 жителей Менделеевска

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). К международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» присоединились 95 жителей Менделеевска, сообщает ИЦ «Менделеевск».

В этом году акция состоялась в четвертый раз. В Менделеевске диктант писали в ДК имени С. Гассара. Проверить свои знания по этнографической грамотности пришли специалисты образования, учащиеся. Директор Дома дружбы народов Фируза Габдрахманова ознакомила участников с правилами акции.

Пришедшим за 45 минут необходимо было ответить на 30 вопросов по истории и культуре различных народов, проживающих на территории страны. В этом году в составе заданий диктанта включили региональную часть, которая является уникальной для каждого субъекта России. За выполнение всех заданий можно максимально набрать сто баллов.

Этнографический диктант стал отличной возможностью расширить свои знания и лучше узнать друг друга. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru и сайте Федерального агентства по делам национальностей 10 ноября. Публикация индивидуальных результатов – 12 декабря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на «Этнографическом диктанте» жители Тетюшского района написали, что такое такмак, бортничество и кубыз.

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