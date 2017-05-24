Песошин посетит Агропромпарк и площадку акции Минобороны РФ у казанской «Чаши»

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Председатель Правительства Татарстана Алексей Песошин сегодня проведет ряд совещаний, а также примет участие в акции, посвящённой службе по контракту в Вооружённых силах РФ. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Утром Алексей Песошин планирует посетить Агропромпарк «Казань», ознакомиться с ассортиментом продукции, которую привезли в столицу республики фермеры. После этого он направится к зданию Центра семьи «Казан».

«Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин планирует участие в торжественном мероприятии, посвященном акции “Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – Твой выбор!”» – отметили в пресс-службе.

Ожидается, что на площадке у «Чаши» выступит оркестр Казанского высшего танкового командного училища, а также творческие коллективы Центрального военного округа и города Казани. Кроме этого в программе праздника запланировано выступление бойцов специального назначения, выставка военной, специальной и исторической техники. Также на площадке будет развернута полевая кухня с приготовлением армейской гречневой каши, откроется информационный пункт Сухопутных войск РФ и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В течение дня Премьер-министр РТ проведет совещания в Доме Правительства Татарстана о ходе выполнения республиканских программ по строительству и ремонту жилья, а также социальных объектов. Алексей Песошин заслушает доклады о дорожных работах, вопросах агропромышленного комплекса и развитии малого и среднего предпринимательства в Татарстане.

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