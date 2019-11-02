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Татар-информ

2 ноября 2019, 10:11

Культура

Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе рисунков и эссе «Культура мира»

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Культура

Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе рисунков и эссе «Культура мира»

Лучшие 250 рисунков и 250 эссе включат в специальный каталог, который направят Президенту РФ Владимиру Путину и руководителям России.

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Индийский культурно-национальный центр «Сита» и Правительство Москвы объявило о старте международного конкурса рисунков и эссе «Культура мира», приуроченного к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, а также к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает оргкомитет конкурса «Культура мира».

Международный день ненасилия отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость Индии и основоположника философии ненасилия.

Философия Махатмы Ганди лежит в основе работы ООН и отражена в Уставе Организации, а его мужество и мудрость должны вдохновлять международное сообщество.

Для участия в конкурсе приглашаются все учащиеся образовательных учреждений в возрасте от семи до 25 лет. Работы участников должны отображать тему мира, дружбы и ненасилия. Работы можно присылать на русском либо английском языках.

Всем участникам конкурса вручат дипломы участников, а авторов трех лучших работ в каждой категории наградят специальными призами.

Лучшие 250 рисунков и 250 эссе включат в специальный каталог, который направят Президенту РФ Владимиру Путину и руководителям России, Премьер-министру Индии Нарендра Моди, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш.

Итоги конкурса объявят 10 декабря в Международный День прав человека. Узнать подробную информацию о конкурсе можно на официальном сайте sitarussia.ru/competition/

 

 

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