Тетюшане победили в конкурсе социальных роликов и фотографий «Я люблю тебя, жизнь…!»

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Жители города Тетюши одержали победу в республиканском конкурсе социальных роликов и фотографий «Я люблю тебя, жизнь…!», пишет газета «Тетюшские зори».

Конкурс проходил в два этапа: сначала работа тетюшан заняла первое место на муниципальном этапе, а затем получила признание и на республиканском туре.

Диплом за первое место в номинации «Социальный ролик» вручили Игорю Зарубину и Эдуарде Гильмановой (руководитель Елена Кострина).

Награждение победителей конкурса состоялось в Республиканском детском оздоровительно-образовательном центре «Костер» Высокогорского района в рамках республиканской смены активистов профилактического проекта «Самостоятельные дети».

Игорь и Эдуарда признались, что были очень рады высокой оценке их работы.

«Мы приехали домой после лагерной смены отдохнувшими, с массой новых впечатлений и полными новых идей и проектов, постараемся с помощью своих друзей воплотить их в жизнь!» – обещали ребята.

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