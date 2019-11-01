В Буинске юные экологи из детских садов Татарстана защитили свое проекты

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). 30 октября в детском саду «АБВГДЕЙКа» города Буинска состоялась республиканская экологическая научно-практическая конференция «Первые шаги маленьких исследователей» среди воспитанников детсадов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района.



На конференции воспитанники и их педагоги представили проекты по направлениям «Опытно-исследовательская деятельность» и «Экология и краеведение».





На заочный этап конкурса поступила 41 работа. Половина из них – 20 воспитанников детских садов из Богатых Сабов, Кайбиц, Бавлов, Тетюшей, Буинска, села Старое Дрожжаное – прошли в очный этап конкурса и презентовали свои работы перед жюри.

Воспитанники и педагоги приветствовали гостей ярким красочным представлением и демонстрацией авторской коллекции «Узоры Поволжья».





По итогам конференции эксперты определили победители в каждой секции и наградили памятными подарками Заволжского территориального Управления Минэкологии и природных ресурсов РТ и Фонда БДД.



Конференция проводилась с целью поддержки детской инициативы, совершенствования экологического воспитания дошкольников, мотивации работы ДОУ по развитию экологической культуры, повышения уровня общей, коммуникативной и исследовательской компетенции воспитанников.





Заведующая тетюшского детского сада «Сказка» Тамара Яшукова рассказала, что дети достойно защитили свои исследовательские проекты.

«Научно-практическая конференция прошла с большим успехом для наших детей, им было очень интересно. За этим успехом кроется кропотливая работа педагогов и родителей», – поделилась заведующая.

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