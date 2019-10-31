Нижнекамцам предоставили больше времени для прохождения диспансеризации

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В медицинских учреждениях Нижнекамска увеличено время работы с пациентами, проходящим диспансеризацию, передает «НТР 24».



Если ранее горожан принимали до 15 часов, то теперь бесплатный медосмотр можно пройти с семи утра до 17.30.



Для прохождения диспансеризации не требуется предварительной записи к терапевту или другим врачам. При себе необходимо иметь полис, паспорт и СНИЛС.



Подробную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (8555) 24-35-21 (поликлиника № 1), 8 (8555) 24-31-89 (поликлиника № 2).



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в нижнекамской поликлинике из желающих привиться от гриппа выстроилась очередь.

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