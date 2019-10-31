Нижнекамские школьники познакомились с современным фермерством

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамские школьники совершили экскурсию на ферму в поселок Трудовой, которую организовали «ЭкоМир» совместно с сыроварней «Минлебай». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
На ферме ребята познакомились с современным фермерством, посетили настоящее производство и даже сами научились создавать сыр под руководством профессиональных сыроваров.
Также для детей провели урок экологии о переработке различных материалов и ценных отходах. А педагоги и ученики местной школы рассказали гостям о возникновении поселка и местных жителях, которые были участниками Великой Отечественной войны.
После школьники посетили местный музей и ознакомились с бытом сельчан.