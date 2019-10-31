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Татар-информ

2 ноября 2019, 03:28

Общество

В Нижнекамске проведут посвященный Николаю Лемаеву вечер памяти

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Общество

В Нижнекамске проведут посвященный Николаю Лемаеву вечер памяти

Фото: e-nkama.ru

В ноябре состоятся несколько мероприятий, посвященных 90-летию Лемаева.

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В Комплексном музее Нижнекамска 7 ноября пройдет вечер памяти, посвященный первому генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим», почетному гражданину Нижнекамска – Николаю Лемаеву. Об этом сообщает пресс-служба муниципального района РТ.

Встреча состоится при участии ветеранов и сотрудников Нижнекамскнефтехима, а также представителей молодого поколения города – школьников и студентов. Начало запланировано на два часа дня.

2019 год в Нижнекамске посвящен Лемаеву. 14 ноября легендарному нефтехимику Николаю Васильевичу исполнилось бы 90 лет.

В мае текущего года Указом Президента РФ международному аэропорту «Бегишево» присвоено имя Николая Лемаева по итогам общероссийского конкурса «Великие имена России».

В настоящее время Нижнекамск готовится к серии масштабных мероприятий, посвященных 90-летию Лемаева, они пройдут 13 и 14 ноября.

 

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