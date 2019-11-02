В Музее болгарской цивилизации во время «Ночи искусств» откроются три новые выставки

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). 3 ноября Музей болгарской цивилизации присоединится к просветительской акции «Ночь искусств», которая пройдет под лозунгом «Искусство объединяет». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Вниманию посетителей представят три новые выставки. Среди них «Великий Болгар глазами художников Республики Татарстан» и «Пейзажи и легенды Великого Болгара». Экспозиции представят работы художников города Болгар и экспонаты декоративно-прикладного искусства ремесленников Болгара — изделия из глины, лозы и дерева.



Кроме того, все желающие смогут посетить интерактивное мероприятие «Тайны живописи».



Культурные мероприятия развернутся в Музее болгарской цивилизации с восьми утра до семи вечера.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что комедию «Самоубийца» и интерактив «Мелодия экслибриса» представят в Елабуге во время «Ночи искусств».

О самых ярких событиях акции в Казани можно узнать на портале «События».

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