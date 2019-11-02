На «Ночи искусств» менделеевцев при помощи эффектов погрузят в прошлое города

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В краеведческом музее города Менделеевска в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» состоится иммерсивная экскурсия. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Участников акции ждет полное погружение в историческое прошлое города с применением визуальных и аудиоэффектов. Событие состоится 3 ноября, в шесть часов вечера.



В другом культурном учреждении – Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева 3 ноября запланирована праздничная программа «Театр и дети», в рамках который для ребят будет организована экскурсия в театральное закулисье. Начало также запланировано на шесть вечера.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Чистопольский музей-заповедник на «Ночи музеев» представит работы в технике монотипии.

О самых ярких событиях на «Ночи искусств» в Казани можно узнать на портале «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.