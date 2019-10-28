Воспитанники детсада «Сказка» в Тетюшах посадили саженцы пихты бальзамической

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). На территории детского сада «Сказка» в Тетюшах состоялась природоохранная акция «Посади дерево – спаси мир». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
Акция прошла при участии сотрудников Тетюшского лесничества – руководителя Ранила Рахматуллина, его заместителя Юрия Малькина, педагогов и воспитанников детсада.
Дети и взрослые высадили пять саженцев пихты бальзамической и 12 саженцев рябины обыкновенной. Посадочный материал предоставил Тетюшский лесхоз.
В рамках встречи руководитель-лесничий Ранил Рахматуллин рассказал детям о лесе, его обитателях, а также экологических, экономических и социальных функциях лесов.