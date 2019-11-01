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Татар-информ

1 ноября 2019, 23:06

Экономика и финансы

Налог для самозанятых собираются ввести во всех регионах РФ с июля 2020 года

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Экономика и финансы

Налог для самозанятых собираются ввести во всех регионах РФ с июля 2020 года

С начала нового года режим будет распространен в 19 субъектах РФ.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Налоговый режим для самозанятых граждан планируют ввести во всех регионах страны в начале июля 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, главу Минфина РФ Антона Силуанова. 

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — приводит пресс-служба федерального министерства слова Силуанова. 

Как отметили в ведомстве, в качестве самозанятых уже зарегистрировались свыше 240 тыс. человек.

На сегодняшний день Минфин подготовил законопроект, согласно которому в зону действия налогового режима войдут ещё 19 субъектов РФ. 

С начала текущего года режим действует в четырех регионах, включая Татарстан. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уже более 40 тыс. татарстанцев легализовали бизнес к концу октября, став самозанятыми.

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