Налог для самозанятых собираются ввести во всех регионах РФ с июля 2020 года

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Налоговый режим для самозанятых граждан планируют ввести во всех регионах страны в начале июля 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, главу Минфина РФ Антона Силуанова.

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — приводит пресс-служба федерального министерства слова Силуанова.

Как отметили в ведомстве, в качестве самозанятых уже зарегистрировались свыше 240 тыс. человек.

На сегодняшний день Минфин подготовил законопроект, согласно которому в зону действия налогового режима войдут ещё 19 субъектов РФ.

С начала текущего года режим действует в четырех регионах, включая Татарстан. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уже более 40 тыс. татарстанцев легализовали бизнес к концу октября, став самозанятыми.

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