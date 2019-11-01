Горячая линия по организации школьного питания откроется в Татарстане

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). 5 ноября в Татарстане начнет работать горячая линия по вопросам организации и качества горячего питания в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

«Управление обращает внимание на возможность внесения родителями предложений и пожеланий по качеству и безопасности детского организованного питания, которые будут учтены при формировании предписаний в течение учебного 2019-2020 года», — отмечается в сообщении ведомства.

Звонки от населения принимаются по телефону: 273-15-83. Горячая линия будет работать до 29 ноября с 10 утра и до 5 дня с понедельника по четверг и с 10 утра и до 15.45 в пятницу.

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