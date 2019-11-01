Специалисты назвали самые популярные среди российских водителей кроссоверы

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). С начала 2019 года по сентябрь в России было реализовано 516,6 тыс. кроссоверов — это на 1% меньше прошлогодних показателей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Предпочтение в сегменте SUV российские водители отдают Hyundai Creta — всего было продано 52 тыс. экземпляров (на 4,6% больше прошлогоднего периода). С большим отставанием на втором и третьем местах — Renault Duster (27,6 тыс. единиц) и KIA Sportage (26 тыс.).

Также в топ-5 вошли немецкий Volkswagen Tiguan (25,4 тыс.) и отечественная LADA 4×4 (23,5 тыс.).

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