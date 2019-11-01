В России отзывают около 400 автомобилей Mercedes-Benz

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В России отзывают 383 автомобиля Mercedes-Benz Е-Класс (тип 213), сообщает Росстандарт.

Под программу попали транспортные средства, реализованные с 2016-го по настоящее время.

Причина отзыва — возможное несоответствие заднего спойлера на двери багажника производственным нормам. Из-за этого деталь может открепиться от автомобиля при движении на высоких скоростях.

Специалисты проверят болтовое соединение заднего спойлера и при необходимости откорректируют его.

Ранее сообщалось, что в России из-за неисправности подушек безопасности отзовут более 4 тыс. машин BMW.

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