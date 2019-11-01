Качаловский театр поддержал пожилых на конкурсе «Улыбка мудрости 2019»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В этом году традиционный конкурс «Улыбка мудрости», который проходит в завершение декады пожилого человека, поддержали артисты Качаловского театра. Об этом сообщает пресс-служба театра.



IV городской творческий конкурс состоялся в культурном центре им. А. С. Пушкина. Восемь команд творческих активных пожилых людей из всех районов города соревновались в умении шутить и веселить зрителей. Мероприятие прошло в традициях известной юмористической телевизионной игры.



Участники подготовились основательно – их номера получились актуальными и очень смешными. Представители серебряного возраста показали, что могут смеяться над собой и над происходящим вокруг. Поддержать команды собрались их друзья и родственники, которые принесли с собой плакаты. В зале был полный аншлаг.



Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Михаил Галицкий стал председателем жюри. В финале программы он выступил перед участниками, поблагодарил, высоко оценил их номера и подарил финалистам билеты в Качаловский театр.

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