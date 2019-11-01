В менделеевском парке «Ушковские острова» открыли памятник гудку

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В парке «Ушковские острова» города Менделеевска появился памятник гудку, который можно посетить в любое время. Объект изготовлен из железа, высота составляет более трех метров. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».



Он стоит в центре парка, тут же расположены лавочки, пруд и другие декоративные элементы.





Открытие памятника состоялось при участии главы района Валерия Чершинцева, который поздравил горожан с новой достопримечательностью, генерального директора химзавода Дамира Шамсина, который заметил, что появление данной архитектурной формы является данью уважения истории бондюжского края.

Много лет в городе звучал протяжный гудок — первоначально он заменял часы и подчинялся внутреннему распорядку работы завода. В 1923 году состоялось торжественное открытие центральной электрической силовой станции. Там был установлен мощный гудок, который слышали не только заводчане, но и жители окрестных сел в радиусе десяти верст.

В начале 1960-х заводские гудки по всей стране отменили. Но на заводе в Менделеевске он продолжал существовать. В первой половине 1970-х годов заводской гудок стал подаваться только по утрам. Менделеевцы слушали его вплоть до 1994 года.

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