Казань вошла в топ-5 городов по качеству городской среды

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-5 российских городов-миллионников по качеству городской среды. Это следует из соответствующего индекса, подготовленного Министерством строительства и ЖКХ РФ и размещенного на сайте ведомства.

Казань набрала 190 баллов из 360 возможных в группе «крупнейшие города, находящиеся в условно комфортном климате», и разделила четвертую позицию с Нижним Новгородом.

Лидером среди городов-миллионников стала Москва, набравшая 276 баллов. На втором месте – Санкт-Петербург с 238 баллами, на третьем – Екатеринбург со 191, на пятом – Красноярск со 189.

В целом городская среда каждого четвертого российского города может быть сочтена благоприятной. «По итогам 2018 года доля городов с благоприятной городской средой составила 23%, 256 городов у нас попали в этот индекс <...>. Среднее значение индекса по стране – 163 балла», – приводит сказанные на презентации индекса слова главы Минстроя России Владимира Якушева ТАСС.

При этом Татарстане эксперты назвали благоприятной среду еще в восьми городах. Среди крупных городов это Набережные Челны (15-е место в своей группе), среди больших – Альметьевск (также 15-е), а среди средних – Бугульма, Елабуга, Чистополь, Лениногорск и Зеленодольск, занявшие соответственно 14-е, 34-е, 40-е, 50-е и 52-е места.

Кроме того, Иннополис занял первое место по качеству городской среды среди находящихся в условно комфортном климате малых городов с населением до 5 тыс. человек, набрав 217 баллов.

В среднем по Татарстану индекс качества городской среды равен 177 баллов, что выше среднероссийского уровня.

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