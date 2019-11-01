Казань примет самый крупный в России турнир по математике

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Казани с 5 по 12 ноября пройдет 54-й Уральский турнир юных математиков, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Казани в этом году выпала честь принимать у себя самый крупный турнир математических боев в России», – говорится в сообщении министерства.

Всего на турнир зарегистрировалось свыше 100 команд из Казани, Ижевска, Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Тюмени, Ульяновска, Уфы и других российских городов.

Уральский турнир юных математиков – лично-командное соревнование для учащихся 6-х – 8-х классов. В ходе его проведения состоятся личная и командная олимпиады, интеллектуальные игры, а также культурная программа.

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