Глава Союзмолока в Казани назвал преимущества «Меркурия» перед маркировкой товаров

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В системе маркировки и прослеживаемости товаров нет необходимости. Такое мнение высказал сегодня журналистам в Казани генеральный директор Национального союза производителей молока России Артем Белов.

«Рассматривается маркировка продукции, в том числе молочной. То есть дополнительная, дублирующая система к “Меркурию”. Она выполняет ту же самую задачу – обеспечение прослеживаемости товара, но гораздо более узкая с точки зрения функционала. Если “Меркурий” позволяет бороться и с фальсификатом, и с контрафактом, то система маркировки – только с контрафактом или с неправомочным использованием торговых марок», – сказал глава Союзмолока.

Белов отметил, что окончательное решение по системе маркировки пока не принято, сейчас проект реализуется в пилотном режиме. «Считаем, что если эта система дублирующая, то в ней вообще нет никакой необходимости. Более того, она стоит очень приличных денег. Посчитали, что на одну производственную линию объем затрат на предприятие средней руки составит от 3 млн до 8 млн рублей», – подчеркнул он.

Гендиректор Союзмолока добавил, что в целом по стране капитальные расходы оцениваются примерно в 25 млрд рублей. «Кроме того, на каждую единицу упаковки потребуется закрепить такую марочку. И каждая будет стоить 50 копеек без НДС. В России, по экспертным оценкам, около 40 млрд упаковок молочной продукции в год производится. То есть ежегодные затраты составят 20 млрд рублей. А общие затраты в первый год – 45 млрд рублей», – уточнил он.

В России общая прибыль молочной отрасли за 2018 год составила 35 млрд рублей, продолжил Белов. «За эту систему заплатим гораздо больше, чем вся прибыль, которую отрасль получила в прошлом году. Эта система может серьезно повлиять на себестоимость, по нашим оценкам, это минимум 2,5-3%. В цепочке это может превратиться в существенную сумму на полке магазинов», – подытожил он.

В России для снижения доли нелегальной продукции к 2024 году хотят создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

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