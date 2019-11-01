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Татар-информ

1 ноября 2019, 18:38

Общество

Программа капремонта превратила казанскую «хрущевку» в арт-объект российского уровня

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Общество

Программа капремонта превратила казанскую «хрущевку» в арт-объект российского уровня

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского райна Казани

На ремонт дома и двора потрачено свыше 18 млн рублей, 16,6 млн из которых были перечислены в ходе реализации двух госпрограмм.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Известный блогер Илья Варламов поразился качеством капитального ремонта жилого дома на улице Чкалова в Казани, опубликовав его фотографии на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом участники начавшегося обсуждения почему-то решили, что это заслуги самих жильцов, якобы самостоятельно собравших деньги на превращение пятиэтажки в арт-объект.

«Всего лишь капремонт обычной типовой пятиэтажки в не самом престижном районе Казани. Хотите такой же?», – написал на своей странице Варламов. Он опубликовал фотоснимки с оригинальным оформлением подъездов и большим портретом легендарного летчика Валерия Чкалова на торцевой части дома. В итоге казанская «хрущевка» превратилась в мем российского уровня.

Участники обсуждений сошлись во мнении, что заслуга реконструкции пятиэтажки принадлежит прежде всего самим жильцам, однако в действительности это не так.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в администрации Кировского и Московского районов Казани, большая часть денег на реконструкцию дома была взята сразу из двух государственных программ.

«Капитальный ремонт дома и дворовой территории обошелся в 18 млн рублей. В рамках Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году были проведены работы на сумму в 10 млн. рублей, а в рамках Программы капитального ремонта дворовых территорий и внутриквартальных проездов – на 6,6 млн. рублей», – отметили в администрации. За счет внебюджетных источников ООО «УК “Заречье“» провело работы только на сумму 1,8 млн рублей.

В рамках капремонта «Чкаловского дома» были обновлены фасад и подъезды, установлены антивандальные двери, заменены инженерные системы, смонтированы узлы погодного регулирования. А возле дома построена детская площадка, уложен новый асфальт и сделаны парковочные карманы для машин. Здесь также установили контейнерную площадку, ограждения, сушилки для белья, скамейки.

«По совокупности данный дом, двор и площадка ТБО образуют единый визуальный комплекс. Для Кировского района, где мало парков, этот двор стал локальным общественным пространством. Детская площадка и даже площадка ТБО выполнены в тематике авиации», – добавили в администрации.

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