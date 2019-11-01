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Татар-информ

1 ноября 2019, 18:32

Культура

Конвент «Зиланткон» собрал в Казани ролевиков, писателей и косплееров со всего мира

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Культура

Конвент «Зиланткон» собрал в Казани ролевиков, писателей и косплееров со всего мира

Фото: Михаил Захаров

Участников ждут мастер-классы и турниры по настольным играм, фехтованию, танцам, поэзии и многое другое.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казанском ДК имени Ленина открылся 29-й международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон». Планируется, что фестиваль соберет около 1 тыс. участников – писателей, поэтов, любителей настольных и словесных игр, ролевиков, косплееров со всей России и из зарубежных стран.

«Я участвую в “Зилантконе“ с 1992 года, то есть я старожил. Это один из главных конвентов по ролевым играм и фантастике, именно этим сочетанием он мне интересен», – заметил в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» руководитель футурологической площадки Вячеслав Рожков, известный зилантконовцам как дядя Слава.

На конвенте Рожков проведет семинар об эволюции игр и дискуссионный клуб о современных исследователях прошлого, а также вместе со своей командой презентует «Хоббитские игры-2020» – старейшую игру в массовом ролевом движении.

«Ролевое движение в России оформилось в 1990 году, начавшись с “Хоббитских игр“ под Красноярском. Эта традиция до сих пор жива. Скоро тридцатилетний юбилей, будет большая игра по Толкину на Урале. Эти игры никогда не делает одна и та же группа, это переходящее знамя», – отметил собеседник агентства.

В свою очередь Алина Немирова, которая также является старожилом «Зиланткона», подчеркнула, что организаторы конвента ежегодно анализируют результаты и составляют программу, стараясь избегать ошибок прошлых лет.

«Здесь оргкомитет умеет учитывать результаты предыдущих годов, рассматривает отрицательные тенденции и старается их избегать при организации новых конвентов. Важно, что сюда стали пускать жителей города, которые не имеют отношения к ролевым играм, “Зиланткон“ стал уже городским событием. Я не знаю других фестивалей, которые на это идут», – сказала она.

29-й международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» пройдет в Казани с 1 по 4 ноября. За четыре дня состоятся более 250 мероприятий. Фестиваль будет разделен на несколько тематических площадок. Гостей фестиваля ждут площадки настольных игр, мастер-классы и соревнования по рестлингу, фехтованию, каратэ киокусинкай и другие мероприятия. Помимо традиционных направлений, в этом году впервые состоится мастер-класс по прическам.

«Зиланткон» – крупнейший в России ежегодный международный конвент любителей фантастики, толкинистики и ролевых игр. Впервые конвент проводился в 1991 году по инициативе казанского городского клуба любителей фантастики «Странники». Тогда он собрал около 70 участников из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что традиционный турнир «Зиланткона» по артистическому фехтованию впервые получил официальный статус. В 2019 году он пройдет в качестве Открытого кубка РТ и станет официальным квалификационным турниром Федерации арт-фехтования РФ. Кроме того, 2 ноября в рамках конвента пройдет «День игр». На секцию по футурологии в этом году приедет ролевик из Палестины Риад Валид Мустафа. Он расскажет о ролевых играх в арабском мире.

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