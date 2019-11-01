Ровно 16 лет назад «Рубин» завоевал бронзовые медали чемпионата России по футболу

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Сегодня исполнилось ровно 16 лет с момента завоевания «Рубином» бронзовых медалей чемпионата России по футболу. О знаковом событии в истории казанской команды напомнил официальный аккаунт клуба в Twitter’е.

1 ноября 2003 года казанский «Рубин» со счетом 3:2 обыграл на Центральном стадионе московский ЦСКА и оказался на третьем месте по итогам сезона.

Тот матч развивался по весьма драматичному сценарию. На 35-й минуте первого тайма гости повели благодаря автоголу уругвайского защитника «Рубина» Андреса Скотти. На 73-й минуте главный на тот момент бомбардир казанцев – бразильский нападающий Сантос Рони сравнял счет ударом с пенальти – 1:1.

Все самое интересное в игре случилось за оставшуюся четверть часа. На 79-й минуте Дмитрий Кириченко снова вывел ЦСКА вперед – 1:2.

Однако за две минуты до конца матча Денис Бояринцев сравнял счет, а на последних секундах игры «Рубин» вырвал победу. После подачи углового мяч оказался в воротах Вениамина Мандрыкина после автогола в исполнении защитника армейцев Дениса Евсикова – 3:2.

В итоге «Рубин», будучи дебютантом Премьер-лиги, финишировал в чемпионате третьим, на одно очко обогнав московский «Локовотив».

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Ровно 16 лет назад, 1 ноября 2003 года, наша команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, обыграв на Центральном стадионе ЦСКА со счётом 3:2!

⠀#ИсторияРубина | #FCRK pic.twitter.com/qZAGcH6XQN — «Рубин» Казань (@fcrk) 1 ноября 2019 г.

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