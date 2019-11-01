На ремонт спортивного корпуса КАИ дополнительно потратят почти полмиллиона рублей

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на ремонт спортивного корпуса 7-го здания КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева планируют дополнительно потратить 453 тыс. рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Ремонт уже завершается. Большие работы уже проведены. В спортзале заменили полотно», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе вуза.

Завершить капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: ул. Большая Красная, д. 55, планируют в этом году.

В целом в спортивном корпусе должны заменить полы, потолок, двери, душевые, радиаторы и вентиляцию, провести электромонтажные работы и работы по аварийному ремонту фасада, а также отремонтировать волейбольную площадку.

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