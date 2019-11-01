МВД: В России на 70 процентов выросло количество преступлений в IT-сфере

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В России на 70 процентов выросло количество преступлений в IT-сфере. Об этом сегодня на коллегии МВД России рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, в прошлом году число противоправных деяний, совершенных при помощи информационных технологий, увеличилось в два раза. С января по сентябрь этого года, число подобных преступлений выросло еще на 70 процентов.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что сейчас в практическую деятельность внедряют новые способы противодействия IT-преступлениям. Между госорганами, полицией и банками заключены соглашения об обмене информацией. Для расследования интернет-преступлений создаются группы из числа наиболее опытных сотрудников.

Колокольцев отметил, что с начала этого года в стране в полтора раза выросло число раскрытых IT-преступлений. Удалось установить в два раза больше аферистов.

В качестве примера глава МВД рассказал о прошлогоднем задержании в Москве 30 человек, которые обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками банков и социальных служб.

В этом году в мае правоохранители также пресекли деятельность преступников, которые управляли медицинскими клиниками в нескольких регионах страны. Они приглашали пациентов через колл-центры и лечили от несуществующих заболеваний, а для оплаты дорогостоящих услуг склоняли жертв к оформлению кредитов.

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